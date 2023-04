Une antenne-relais endommagée par un incendie au Sappey-en-Chartreuse

C'est un technicien appelé suite à une panne de la téléphonie mobile qui a découvert le sinistre ce jeudi matin. L'antenne-relais qui appartient au réseau TDF est située au bord de la route du Saint-Eynard, sur la commune du Sappey-en-Chartreuse (Isère).

"Ce sont les câbles de liaison entre l'antenne et le local où est situé l'électronique qui ont pris feu, précise le maire Dominique Escaron. Les dégâts en soi ne sont pas très importants mais cela met à l'arrêt toute circulation de l'information." En effet, les réseaux de téléphonie mobile ne sont plus disponibles dans le secteur. Les réparations prendront "au moins plusieurs jours, peut-être une semaine" selon l'édile. Quant à l'origine du sinistre "pour l'instant on ne sait pas", indique Dominique Escaron.