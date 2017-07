Une antenne relais incendiée en Ardèche : des dizaines de milliers d'habitants impactés

Un incendie a touché l'antenne relais de Saint-Laurent-Sous-Coiron (Ardèche), dans la nuit de lundi à mardi. Cela prive de radio, de réseau mobile et de chaînes TNT des dizaines de milliers de personnes dans le Sud de l'Ardèche. Il s'agit vraisemblablement d'un acte de malveillance.

L'antenne relais de la Crête de la Blandine à Saint-Laurent-sous-Coiron, à côté de Privas, en Ardèche a été incendiée dans la nuit de lundi à mardi. Un feu a priori volontaire contre ce pylône installé dans un site assez isolé.

Cet acte de vandalisme a été constaté vers 5 h ce mardi matin. Les conséquences sont énormes: des dizaines de milliers d'habitants du Sud de l'Ardèche se retrouvent privés de téléphone portable: il n'y a plus de réseau mobile. Un responsable régional d'SFR explique que c'est un site stratégique qui a été pris pour cible puisque cette antenne en dessert une quarantaine d'autres. Résultat, plus de réseau pour plus de 40.000 clients SFR dans un large triangle entre Privas, Aubenas et la Lozère du côté de Langogne. Les techniciens de l'opérateur mobile sont mobilisés pour faire un diagnostique des dégâts et évaluer les moyens à mettre en oeuvre pour rétablir au mieux et au plus vite le service. Certains clients ont déjà été raccordés.

La réception de la radio touchée

On ne capte plus non plus (ou mal) la radio et plus particulièrement les stations de Radio France, dont France Bleu Drôme Ardèche. Cette antenne relais qui couvre Privas alimente aussi celles d'Aubenas, Asperjoc, Largentière, Les Vans, et Vallon-Pont-d'Arc. Autre conséquence, sur la télévision: les chaînes de la TNT sont impactées.

Une enquête est ouverte

Les gendarmes ont procédé à des constations sur les lieux, ce mardi matin. Les premiers intervenants ont été auditionnés. Le préjudice est énorme. Il n'a pas encore été chiffré pour l'instant, mais il dépasserait largement les 500.000 euros.

Pas de revendication

Il y a un mois, c'est dans la Drôme qu'un pylône de TDF (Télédiffusion de France) avait été incendié: à Piegros-la-Clastre. Acte revendiqué quelques jours plus tard par un groupe d'anarchistes qui se fait appeler "Des enfants avec des allumettes". Cet incendie avait fait 200.000 euros de dégâts et surtout privé de télé et de réseau mobile 45.000 Drômois.