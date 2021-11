Dans la nuit du mercredi 3 novembre, un incendie a détruit un site télécom Bouygues à Saint-Héand, dans la Loire. Le réseau mobile des clients Bouygues et SFR est touché dans le secteur de Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Chamond et Rive-de-Gier. Il s'agit d'un acte criminel selon les gendarmes.

Une antenne téléphonique incendiée à Saint-Héand, les clients Bouygues et SFR privés de réseau

Le réseau ne devrait pas être rétabli avant plusieurs jours se désole Bouygues Télécom, après l'incendie de son site à Saint-Héand (42) mercredi 3 novembre. Entre 3 et 5 heures du matin, le feu a détruit l'antenne relais et les compteurs à son pied, privant les clients de Bouygues, mais aussi de SFR, de réseau téléphonique dans le secteur de Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Chamond et Rive-de-Gier.

Un incendie volontaire

Selon la gendarmerie, il s'agit d'un acte criminel. Une enquête est ouverte, confiée au parquet de Saint-Étienne.