Une appli lancée en Vendée pour aider les secours face aux arrêts cardiaques

Vendée, France

50 000 personnes meurent d'une crise cardiaque en France chaque année. Le chiffre est énorme, comparé par exemple aux 3000 morts de la route. Ce n'est pourtant pas une fatalité. C'est le message des développeurs de l'appli Sauv Life, lancée ce lundi en Vendée en partenariat avec le SAMU 85.

Être utile en attendant l'arrivée des secours

Les chances de survie augmentent énormément si quelqu'un est là pour faire un massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours. Or, ils mettent en moyenne 14 minutes à arriver en Vendée. C'est beaucoup.

Souvent, la personne qui appelle le 15 est un proche de la victime. Elle peut être paniquée, et à ce moment-là, ne pas être capable de nous écouter et de faire les bons gestes - Florian, opérateur du SAMU 85

Une fois inscrit, vous devenez "citoyen sauveteur". Si le SAMU est appelé pour un arrêt cardiaque, il peut voir les personnes inscrites sur l'application qui sont à proximité immédiate de la victime. Et l'opérateur peut vous proposer par SMS d'intervenir.

Le "citoyen sauveteur" va pouvoir effectuer les premiers gestes en attendant l'arrivée du SAMU. Avoir plusieurs personnes à proximité permet "de se relayer dans le massage cardiaque, ou de mobiliser un citoyen sauveteur qui pourra courir chercher le défibrillateur le plus proche". Ces derniers sont également géolocalisés par l'application.

Pas besoin d'être formé aux premiers secours pour s'inscrire. On peut toujours être utile. Et quand les gens ont eu leur première alerte, en général, cela les pousse à se former aux premiers secours - Lionel Lamhaud, cofondateur de l'appli

L'appli pourrait donc inciter les Vendéens à se former aux premiers secours, alors que la France reste massivement à la traine en la matière par rapport aux pays scandinaves : "On estime que seulement la moitié des jeunes ont appris les premiers secours à l'école", déplore Lionel Lamhaud, médecin et cofondateur de l'appli.

Pour l'instant on compte plus de 1300 inscrits en Vendée, mais le nombre augmente vite : c'est quelque 500 de plus que vendredi dernier.