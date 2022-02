Une appli pour recevoir tous les signalements de la gendarmerie en Dordogne

Les compagnies de gendarmerie de la Dordogne utilisent depuis quelques semaines l'appli PanneauPocket, téléchargeable gratuitement, pour nous avertir des accidents, cambriolages et autres arnaques dans chaque secteur de la Dordogne. Elle est de plus en plus téléchargée.

"Là par exemple, on diffuse un petit rappel sur les retraits avec les cartes bancaires", raconte Cyril-Marie Gibiot, le commandant de la compagnie de Bergerac, en pianotant sur son smartphone. Depuis début décembre, les gendarmes sous ses ordres dans tout le Bergeracois utilisent l'application pour smartphone PanneauPocket pour alerter les habitants sur les arnaques, cambriolages et autres accidents dans le secteur.

Gratuite, cette application est déjà utilisée par plusieurs dizaines de mairies en Périgord pour donner des informations à leurs administrés sur leur commune. Désormais, toutes les compagnies du département l'utilisent également : "On a eu dans le courant de la semaine une dame qui est venue avec un chèque à déposer, elle s'est retrouvée devant un homme et une femme qui lui ont proposé leur aide, et qui l'ont amenée à donner son code de carte bleue", raconte le chef d'escadron.

Déjà 500 abonnés à la compagnie de Bergerac

"Nous, on réagit tout de suite, on prend la plainte de la victime, et on diffuse tout de suite une alerte. C'est utile parce que les gens sont mis au fait des escroqueries potentielles", explique le gendarme. Il espère également que les citoyens qui recevront ces alertes seront plus prompts à avoir de bons réflexes s'ils croisent les escrocs en question : "Ca permet de sensibiliser les gens, et derrière ils ont plus le réflexe par exemple de prendre en photo des individus suspects ou des immatriculations de véhicules, et ça nous permet de récupérer dans nos enquêtes des éléments probants".

L'application PanneauPocket compte déjà plus de 500 abonnés au compte de la compagnie de gendarmerie de Bergerac. Elle est téléchargeable gratuitement sur son smartphone, sur le site de l'application.