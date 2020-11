Une Ardéchoise braquait des clients aux distributeurs automatiques avec un revolver

Cette femme, âgée de 39 ans, a été interpellée à son domicile mardi matin par les policiers, à Rochemaure (Ardèche). Elle a braqué à deux reprises des clients venus retirer de l'argent sur des distributeurs automatiques, elle les menaçait avec un revolver.

Le premier braquage se déroule à Loriol-sur-Drôme, le 9 octobre, un peu après 20h. Armée d'un revolver, cette femme entre dans le sas du Crédit Agricole, et le pointe vers sa première victime, accompagnée de sa fille. Elle venait tout juste de retirer 80 euros. La braqueuse prend les billets et retire une nouvelle somme : 220 euros. Elle rend sa carte bleue à sa victime, puis s'enfuit avec le butin de 300 euros.

Elle blesse sa deuxième victime

Un peu plus tard dans le mois, le 20 octobre, l'Ardéchoise recommence, à Montélimar, mais avec le même mode opératoire : elle entre dans le sas de la Caisse d'Épargne, et braque son arme vers sa deuxième victime, qui consulte son compte en banque au distributeur. Mais cette fois, sa victime résiste et annule son retrait. La braqueuse se met en colère, frappe la victime avec son revolver à la pommette et la pousse à terre. Des coups qui entraîneront une ITT de 10 jours pour la victime.

C'est un cycliste qui met fin à l'agression, la malfaiteuse s'enfuit, bredouille.

Une enquête qui mène à son interpellation

Après le dépôt de plainte, les forces de l'ordre récupèrent les images de la vidéosurveillance de la banque et des rues de Montélimar et identifient l'agresseuse. Ils diffusent un appel à témoins, qui permet de récupérer un témoignage.

Les services de police et de gendarmerie de Loriol-sur-Drôme et Montélimar coopèrent alors pour retrouver l'identité de cette femme, ils suivent le bornage de son téléphone notamment.

Mardi matin, les policiers et le RAID l'interpellent à son domicile, à Rochemaure (Ardèche). Lors de la perquisition, ils retrouvent les vêtements vus sur les images de vidéosurveillance et l'arme utilisée.

La braqueuse a ensuite été présentée au parquet ce mercredi, elle a été placée sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Elle est poursuivie pour vol et tentative de vol avec arme.