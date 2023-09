Une armoire électrique incendiée à Panazol, près de Limoges

Des écoles primaire, maternelles, des crèches et même une cantine sont privées d'internet et de téléphone. Dans un communiqué, le maire parle d'un acte "inqualifiable" et de "bêtise humaine". Une enquête est en cours.

L'armoire électrique a complétement été incendiée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Panazol, une armoire électrique a pris feu dans cette commune de 10 000 habitants. Elle permettait d'alimenter en électricité toutes les caméras de surveillance de la ville, ainsi que le réseau internet des services municipaux. Résultat, une crèche, une école maternelle et primaire, un accueil petite enfance ou encore une cantine sont coupés du monde, sans aucun moyen de communiquer électroniquement, sans internet ni téléphone. Une enquête est ouverte Le maire de Panazol, Fabien Doucet, parle dans un communiqué d'un "acte d'incivilité inqualifiable lourd de conséquences ! Voilà le résultat de la bêtise humaine ! Un acte ciblé !". Il indique que les relevés de vidéo-surveillance sont actuellement analysées, et que les forces de l'ordre examinent aussi les empreintes ADN relevées sur l'armoire électrique. "La justice sera rendue", promet l'édile, notamment que pour résoudre cette situation, cela va coûter entre 20 et 40 milles euros à la Ville.