Une armurerie pillée à Marseille, quatre fusils dérobés

La tension est monté d'un cran à Marseille. Alors que la ville avait déjà connu une soirée de forte tensions ce jeudi, des affrontements ont de nouveau eu lieu entre des groupes de jeunes et des policiers ce vendredi, dès la fin de journée. Des poubelles ont été brûlés, des vitrines brisées et des magasins pillés.

Mais le plus inquiétant ce vendredi soir sont les vols survenus dans une armurerie du centre-ville. Quatre fusils de chasse ont été dérobés dans l'armurerie « Negrel et Mistral », située rue d'Aubagne. Selon une source policière, aucune munition n'a été volée, mais un individu a été interpellé.

Le gérant de l'armurerie évoque à France Bleu Provence « 30 gamins déterminés » et assure que « le stock n’est plus sécurisé ». La police et la gendarmerie restent donc sur place pour protéger le magasin. Des travaux seront engagés dès ce samedi matin, pour protéger du vol les autres armes et munitions sur place.