Une arnaque aux faux chèques dans un magasin tourangeau

Deux hommes d'origines parisiennes ont tenté de payer avec de faux chèques vendredi dans un magasin de bricolage tourangeau. Ils ont été interpellé par la police puis remis en liberté. Ils seront jugés en mars prochain. Ils risquent trois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Les deux hommes sont originaires de Paris. Ils sont de passage en Touraine pour acheter du matériel de bricolage. En passant à la caisse, ils sortent un chèque. La combine était presque passée lorsque le caissier s'aperçoit que le chèque est faux. La Police est rapidement sur le coup. Les deux hommes sont interpellés immédiatement. Ils seront remis en liberté un peu plus tard dans la journée. Ils seront jugés par le tribunal de Tours en mars prochain. Pour faux et usage de faux, et possession de faux chèques, ils risquent 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Les périodes de fêtes, rimant avec foules dans les magasins, sont particulièrement propices pour ce genre d'arnaque, précise la police.