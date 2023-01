Une arnaque pyramidale devant le tribunal correctionnel de Bastia

C'est le procès d'une arnaque pyramidale en plaine orientale qui avait lieu devant le tribunal correctionnel de Bastia mercredi 11 janvier.

Sabrina Hachoumi était jugée en son absence pour abus de confiance, organisation et vente de produit touristique sans immatriculation, fraude fiscale, travail dissimulé et blanchiment de ces deux derniers délits. Au total son commerce de revente de billets d'avions et autres séjours touristiques du bord à bord au bout du monde entre janvier 2015 et juin 2016 aurait fait 77 victimes pour un préjudice de quelques 131 000 euros selon l'instruction.

Etats Unis, Mexique, Thaïlande, les Seychelles Sabrina Hachoumi a vendu du rêve à ses clients, des offres défiants toute concurrence et puis un jour, trop de dépenses, plus assez de clients, la pyramide s'effondre et les premières plaintes sont déposées auprès des gendarmes de Ghisonnaccia.

Sabrina Hachoumi qui a déjà été condamnée pour escroquerie par le passé doit quitter l'île avec perte et fracas suite à l'expédition punitive de certains clients. L'un d'entre eux ira jusqu'à garder, en dédommagement, la Mercedes de l'agent de voyage déchue.

Et justement c'est là que la défense fonde son argumentaire.

Sabrina Hachoumi était en contrat avec le groupe Kallistour et l'agence de voyage Thalassa de Ghisonnaccia. Elle ne peut pas en apporter la preuve et le contrat car son domicile a été pillé. Mais ce sont eux qui n'ont plus délivré les billets bien qu'ils aient reçus des paiements selon l'avocat le groupe pourrait tout aussi bien être à l'origine d'un blanchiment ou d'un détournement, l'instruction n'ayant pas portée sur sa comptabilité. La « Madoff du Fium'Orbu » a-t-elle, elle-même été abusée ? Son avocat a demandé la clémence concernant le travail dissimulé et le blanchiment et la relaxe pour les autres motifs.

Le procureur de la République de Bastia demande, lui, deux ans de prison dont un avec sursis, le reste aménageable et l'obligation de rembourser les victimes.

Décision le 14 février à 9h