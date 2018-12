Une arrestation dans l'école maternelle de Lepuix suscite l'émotion des parents d'élèves

Vive émotion ce vendredi à Lepuix. Des parents d'élèves ont bloqué l'entrée de l'école maternelle. En cause: l’arrestation, par quatre gendarmes, de la locataire qui vit à l'étage, au sein même de l'école. Cela fait des mois qu'ils alertent sur la situation.

Lepuix, France

Des parents d'élèves ont bloqué l'entrée de l'école maternelle de Lepuix ce vendredi, toute l'après-midi. En cause: l’arrestation, le matin même, de la locataire qui vit à l'étage, au sein même de l'école et qui partage le même escalier. Une arrestation effectuée par 4 gendarmes pour des vols. L'arrestation s'est faite dans le calme, et avec un maximum de discrétion vis à vis des enfants, mais pour les parents, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, car cela fait des mois qu'ils alertent sur la situation du couple de locataires qui vit dans l'école, des personnes très défavorablement connues des services de gendarmerie.

On ne veut plus avoir peur d'emmener nos enfants à l'école

Céline est une des représentantes des parents d'élèves de l'école maternelle de Lepuix: "On souhaiterait que ces personnes aient un autre logement. Qu'on ait plus peur d'emmener nos enfants à l'école. _Je ne pense pas que les enfants doivent voir des gendarmes dans une école_. On est pas rassurés, alors que ce devrait être un lieu sécurisé".

La préfecture est en train d'évaluer la situation

La locataire a été placée en garde à vue. Les parents et l'association de parents d'élèves Schola ont écrit de nouveau à la préfecture, au maire de Lepuix et alerté l'inspection d'académie. Ils ont prévu de se mobiliser de nouveau en début de semaine. La préfecture répond qu'elle en train d'évaluer une nouvelle fois la situation pour tenter d'y remédier. Tout cela en lien avec la mairie de Lepuix, la gendarmerie et l'éducation nationale.