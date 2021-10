Une association avignonnaise alerte sur la circulation de "la drogue des violeurs" dans les soirées étudiantes

Le témoignage de Chloé est édifiant. Vendredi soir, cette lycéenne de 19 ans sort en discothèque avec plusieurs amis. Elle boit un verre, mais elle se sent mal. Elle ne finit pas sa boisson, elle passe son verre à un de ses camarades. Mais les symptômes s'accentuent.

"D'un seul coup, j'ai la tête qui tourne, raconte la jeune fille. Je commence à me sentir très mal, comme si j'avais bu des litres et des litres d'alcool. Je n'arrive plus à parler, je ne sens plus ma bouche." L'ami qui a fini son verre est dans le même état.

Ensuite, c'est le black-out pour la jeune lycéenne. "Je me réveille chez moi, je ne sais même pas comment j'ai fait pour rentrer, poursuit Chloé. C'est très traumatisant comme expérience. Je me dis que si je n'avais pas été accompagnée ce soir-là, j'aurais fini je-ne-sais-où."

Des témoignages comme celui-ci, l'association étudiante avignonnaise Inter'Asso en a recueilli des dizaines, ces dernières semaines. Pour l'organisation, cela ne fait pas de doute : le GHB, qu'on appelle "la drogue du violeur" circule en ce moment dans les soirées et dans les discothèques d'Avignon ou de Châteaurenard.

Des capots de verres

Les gérants des boîtes de nuit de la région prennent l'affaire très au sérieux. Sébastien Loger tient le "Bokao's" à Avignon, il a commandé des stocks de capots de verres. "On a eu un cas chez nous, explique le patron. Donc, on réagit. On incite les clients à mettre des couvercles sur leur verre, et on monte des stands de prévention, en collaboration avec Inter-Asso."

Sébastien Loger reconnaît que le GHB était devenu très rare dans les soirées, ces dernières années, mais qu'il revient en force. "Il faut être très prudent, dit-il. Au Bokao's, nous avons une dizaine de vigiles, ils font très attention à ça."

Les parquets d'Avignon et de Tarascon ont été alertés des faits. Une enquête est ouverte, elle est confiée à la brigade de gendarmerie d'Arles.