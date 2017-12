Courlon-sur-Yonne, France

Dans le nord de l'Yonne, des habitants de Courlon viennent de monter une association "Help Lisa et Tony". Ces enfants de 6 et 9 ans, dont les prénoms ont été changés, sont actuellement bloqués en Thaïlande avec leur père, Cédric, un Icaunais au cœur d'un imbroglio judiciaire. Leur grand-mère vit à Villeneuve-la-Guyard, et elle est actuellement très inquiète pour ses petits-enfants. Ils ont probablement été victimes de viols et violences de la part de leur beau-père, un britannique propriétaire d'établissements de nuit. Mais la justice thaïlandaise leur interdit de sortir du territoire en raison de plusieurs procédures en cours. Un dossier dans lequel la France aurait commis des erreurs.

"Il a touché à mes enfants"

La révélation des faits remonte au mois de septembre 2016. Chantal, la grand-mère reçoit un appel de son fils en Thaïlande : "maman, maman, il a touché à mes enfants." Les parents sont séparés depuis 2012, sans avoir été mariés. "Il", c'est le compagnon de la mère des enfants. Un Britannique impliqué dans le milieu de la nuit en Thaïlande. Une mère (de nationalité chinoise) qui serait complice à en croire le récit des enfants, comme le rapporte Chantal : "la petite a parlé, au sujet de l'alcool, elle (la mère) les faisait boire et elle riait. Et quand elle se faisait violer, la mère passait devant la chambre et voyait sa fille se faire violer."

Des expertises médicales et psychologiques attestent de violences sexuelles

D'autres violences sont aussi rapportés lors d'expertises psychologiques et médicales. Le père porte plainte mais son ex-compagne réplique. Le processus judiciaire thaïlandais s'emballe contre le Français. C'est là que la France a commis plusieurs erreurs estime son avocate, Marie Grimaud : "les autorités diplomatiques françaises ont une très grosse part de responsabilité dans la situation actuelle de mon client. L'ambassade a conseillé à mon client d'actionner la justice thaïlandaise, or il fallait actionner la justice en France et si cette procédure avait été actionnée dès le départ, les enfants seraient déjà sur le territoire français."

"La diplomatie française a commis des erreurs et elles sont étouffées. Seul le Président de la République a le poids nécessaire pour intervenir auprès des autorités thaïlandaises - Me Marie Grimaud Copier

Le gouvernement français assure qu'il suit avec attention ce dossier dans le respect de la justice thaïlandaise. Sauf que le père n'a obtenu la garde des petits que jusqu'à la fin du mois de février. La famille comme l'avocate estiment que Lisa et Tony ne sont pas en sécurité aujourd'hui en Thaïlande.

Un juge d'instruction prochainement nommé à Paris

La justice française est aussi saisie de cette affaire. Un juge d'instruction doit être nommé à la demande du procureur de la République de Paris. Dans l'Yonne, l'association Help Lisa et Tony a créé une page Facebook, ainsi qu'une pétition en ligne. Un repas destiné à récolter des fonds pour leur rapatriement est prévu le 21 janvier à Courlon.