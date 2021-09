Une association d'aide aux étudiants cambriolée deux fois en quinze jours à Reims

C'est un double coup de massue pour l'Aserca à Reims. Les locaux de l'Association de solidarité des étudiants de Reims Champagne-Ardenne ont été cambriolés deux fois en quinze jours. Les bureaux et la salle réservée aux produits alimentaires ont été visités une première fois dans la nuit du 10 au 11 septembre, et une deuxième fois entre le 22 et le 23 septembre. Les associations situées à l'étage de ce bâtiment rue Ledru-Rollin ont elles aussi été visitées ces nuits-là.

C'est l'espoir qui s'évapore - Ahmed Tara

"Quand on est arrivé sur les lieux, avec la porte cassée, cela a été un choc psychologique pour les bénévoles. Pourquoi on nous attaque ?", témoigne Ahmed Tara, président de l'Aserca. Matériels multimédias, télévision, console de jeu, imprimantes, il ne reste plus grand chose. Les précautions prises par la municipalité après la première nuit d'effraction n'ont pas découragé les voleurs, revenus quelques jours plus tard. Préjudice estimé : 15.000 euros.

La télévision du local de l'Aserca a été volée © Radio France - Clément Conte

Mais les voleurs ne s'arrêtent pas là. La salle où sont stockés des dizaines de produits alimentaires, à destination des étudiants les plus précaires, a aussi été cambriolée : "Ils ont pris des dosettes de café, des baguettes de pain, l'inventaire n'est pas fini, explique Ahmed Tara. Mais il y a d'autres choses, comme des couvertures pour les étudiants. Ils savent pertinemment que c'est pour aider les gens, c'est un acte de lâcheté."

Vol de produits alimentaires destinés aux étudiants

Créée en 2004, l'association aide en moyenne 100 étudiants par semaine, avec la distribution de colis alimentaires ou bien avec l'accompagnement scolaire. Et malgré les cambriolages, les activités continuent : "Le fonctionnement est forcément impacté parce qu'il nous manque plein de choses, poursuit le président de l'association. Dans tous les cas on essaiera de faire au mieux sur l'aide alimentaire avec nos partenaires. Il y aura de l'énergie dépensée. Parfois on a des doutes, c'est l'espoir qui s'évapore. Mais on continuera à œuvrer."

L'association rémoise a porté plainte. Une enquête est en cours. Une cagnotte devrait bientôt être mise en ligne pour aider l'Aserca à se relever. Vous pouvez contacter l'association à l'adresse mail suivante : contact@aserca.fr.