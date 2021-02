Une association de Nîmes fermée en urgence par la préfecture du Gard.

La préfecture du Gard a ordonné la fermeture en urgence de l'association "Les Portes de Jillaq" située avenue du Maréchal Juin, l'ancienne de route de Montpellier, qui "présente des risques pour la sécurité physique ou morale des mineurs" selon l'arrêté préfectoral en date du 12 février. C'est d'abord pour des raisons de sécurité et de compétence des accueillants que l'association a été fermée assure le préfet du Gard, Didier Lauga, à France Bleu Gard Lozère, même si, parallèlement, les autorités ont de sérieux doutes sur le caractère communautariste des activités. C'est d'ailleurs dans le cadre d'une CLIR, une Cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire que le contrôle est intervenu.

La préfecture précise néanmoins que si les responsables de l'association se mettent aux normes, c'est à dire s'ils font une déclaration en bonne et due forme de leurs activités, s'ils peuvent prouver que les personnes chargées de l'accueil des enfants disposent des qualifications requises et si, par ailleurs, il s'avère qu'il n 'y a plus de problèmes de sécurité liés notamment aux issues de secours, alors ils pourront rouvrir. Mais ce ne sera pas le cas tant que toutes ces données ne seront pas réunies.