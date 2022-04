Une association de réinsertion en Béarn au tribunal pour détournement de fonds

La directrice et le président de cette association béarnaise ont été jugés ce lundi au tribunal de Pau. Ils comparaissaient dans une affaire de détournement de fonds. Il s'agissait d'une association de réinsertion qui était basée à Serres-Castet et qui depuis a été placée en liquidation judiciaire. La femme était poursuivie pour avoir falsifié des chèques, s'être versée des avances sur salaires sans les avoir remboursées et pour avoir participé à la banqueroute de l’association entre 2002 et 2020.

L'ex-président de l'association était poursuivi pour banqueroute, pour avoir augmenté entre 2012 et 2020 les dettes de l’association qui s'élevaient à hauteur de 258.000€. Le président de l'association a été relaxé. Quant à la directrice, elle a été condamnée à une peine d'un an et demi de prison avec sursis, elle a obligation d'indemniser, interdiction de gérer pendant 10 ans et interdiction de toute activité comptable pendant 5 ans.

Des versements réguliers, un train de vie classique

À la barre, le prévenu a maintenu qu’il n’était au courant de rien; elle a expliqué qu’elle avait agi pour des raisons financières. Pendant plus de 15 ans, cette femme a régulièrement fait des virements sur son compte, en tout elle a pris 160.000€ : "Mon mari n’avait plus rien, plus de travail, plus de chômage, il n’y avait que mon salaire". Des avances sur salaires pour elle, quasiment jamais remboursées, mais aussi pour d’autres salariés : le préjudice est estimé à 17.000€. Son avocat Me Thierry Sagardoytho a plaidé la prescription car il n'y avait pas dissimulation et il a insisté sur le fait que sa cliente "ne manipulait pas clairement de l'argent public". Une partie a été prescrite pour cette dernière.

De nombreuses alertes

Plusieurs experts ont signalé les abus, en vain. À côté de la prévenue, l’ancien président fait l’ignorant : "Je n’ai pas la mémoire des dates ni des chiffres". "Pas très pratique dans un dossier financier" relève le président du tribunal de Pau qui interroge encore "Selon vous il n’y avait pas quelque chose à faire ?" L'homme répond : "Je suis un paysan, pour moi, c’est impossible de licencier quelqu’un [...]. Elle s’était engagée à faire un prêt pour rembourser l’argent." Le prévenu a pourtant l'expérience du monde associatif puisqu'il a occupé les fonctions de président de la Fédération de pêche dans les Pyrénées-Atlantiques.

Jusqu'à 22.000€ d'avances sur salaire

Mais la préfecture des Pyrénées-Atlantiques estime avoir été victime dans ce dossier, dans la mesure où des subventions étaient versées à l’association chaque année. "C’est l’argent de nos impôts dit Eddie Bouttera, secrétaire général de la préfecture. Avec cet argent, on aurait pu insérer beaucoup de personnes, j’ai le sentiment d’avoir été manipulé. On lui a demandé de licencier madame mais il a refusé." En l'occurrence, l'association percevait en moyenne 330.000€ par an.