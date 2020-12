Une association de sauvetage d'animaux handicapés devant le tribunal correctionnel de Nice pour escroquerie

Un bénévole, après avoir travaillé au sein de l'association Artémis, donne l'alerte sur le réseau social Facebook en 2015. Il publie des photos et vidéos (voir ci-contre) dénonçant des faits de maltraitance et de négligence sur des animaux. Au plus fort de l'activité, près de 200 ânes, poneys, chèvres, chiens, cochons, perroquets, etc. auraient été accueillis dans des installations parfois non-conformes sur un terrain en restanques, et pour certains privés de soins et de nourriture.

D'autres bénévoles et employés, entre 2015 et 2018, dénoncent les mêmes faits et envoient des photos, des témoignages écrits à l'association ASA 06 (Au service des animaux 06). Cette association porte plainte à l'été 2018 pour "sévices graves, actes de cruauté envers les animaux" et "non respect des règles sanitaires et réglementaires" et une enquête démarre sous l'autorité du parquet de Nice.

Soupçons de fausses cagnottes en ligne à des fins d'enrichissement personnel

La présidente de l'association Artémis comparait ce lundi après-midi en état de récidive. Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés entre le 1er janvier 2017 et le 25 juin 2020. Elle est soupçonnée d'avoir lancé des cagnottes en ligne pour soigner des animaux, "sans forcément les détenir réellement et engager les soins nécessaires", explique la directrice de l'association ASA 06, Cécilia Fruleux, qui figure parmi les parties civiles.

Cécilia Fruleux Copier

"Elle faisait croire que l'animal allait être euthanasié si les donateurs ne se mobilisaient pas. Les soins et les opérations promises étaient rarement au rendez-vous" dénonce Cécilia Fruleux. Elle s'inquiète du devenir des animaux accueillis à Revest-Les-Roches, dont certains ont été saisis, mais pas tous. L'association ASA 06 et d'autres défenseurs des animaux appellent à manifester devant le palais de justice de Nice ce lundi.

D'anciens employés et bénévoles témoignent

Sur des photos prises par d'anciens bénévoles et employés de l'association Artémis, on distingue les côtes d'un cheval amaigri, un cadavre de chèvre gisant dans la boue. Un ancien employé nous raconte la lente agonie d'un lama, le cou tordu, "que la présidente d'Artémis a refusé d'emmener chez le vétérinaire". "Elle faisait le tour des animaux une fois tous les 15 jours seulement, nous n'étions pas assez nombreux pour nous occuper des bêtes", s'indigne celui qui décrit des installations dans un sale état.

"Quand un animal venait à mourir, on nous demandait de creuser un trou et de l'enterrer sur place dans le vallon", pas d'équarrissage ou d'incinération comme le veut pourtant la procédure. Une ancienne bénévole raconte qu'il n'y avait pas de tout-à-l'égout pour les chiens, "qui vivaient dans leurs excréments, étaient parfois brûlés par leurs urines. La présidente de l'association avait investi uniquement dans une carrière de sable pour des chevaux de race Percheron. Les sabots des ânes, des chevaux, les pieds des chèvres étaient très abîmés. Il n'y avait pas assez de compresses pour soigner les animaux."

Une ancienne employée du centre de soins a démissionné au bout d'un mois, très suspicieuse vis-à-vis de cette association, selon elle des animaux ont disparu :

témoignage Copier

Une ex-employée et une ancienne bénévole dénoncent les pratiques de l'association :

témoignages Copier

Cheval pris en photo par un ancien bénévole d'Artémis - Un ex-bénévole d'Artémis

plaie sur un animal, photo prise par un ancien bénévole d'Artémis - un ex-bénévole d'Artémis

Une chèvre gisant dans la boue - photo prise par un ex-bénévole d'Artémis