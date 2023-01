Une association de soutien scolaire fermée administrativement à Nîmes

Une association de soutien scolaire a été fermée administrativement à Nîmes, comme le révèlent nos confrères du JDD .

Le contrôle de la Préfecture a été effectué samedi 21 janvier, a pu se faire confirmer ce mercredi France Bleu Gard Lozère. L'association est située quartier Gambetta, elle est enregistrée sous le nom officiel "centre culturel d'éducation et de formation". Toujours selon les informations du JDD, l'association est soupçonnée d’abriter une école clandestine dispensant un enseignement inspiré des Frères musulmans.

ⓘ Publicité

La préfecture savait que le vendredi soir et le samedi, de nombreux enfants étaient réunis dans ces locaux du quartier Gambetta. D'où le contrôle d'un inspecteur du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Sur place il compte 60 enfants âgés de 4 à 17 ans. Des enfants accueillis sans autorisation dit la préfecture, et dans des locaux non conformes : risque incendie, évacuation. Face à ces manquements, la préfète a estimé devoir interrompre, en urgence, cette activité. L'arrêté a été pris lundi.

Depuis, les locaux sont fermés. Au-delà de ces reproches que l'association dit ne pas comprendre, l'un de ses responsables explique que les policiers, une vingtaine selon lui lors de ce contrôle samedi, ont par leur présence même effrayé les enfants, certains ont pleuré, ils n'ont pas compris.

La justice a pour l'instant ouvert une enquête pour travail dissimulé. Là aussi ce responsable de l'association dit ne pas comprendre. "Les cours sont donnés par des bénévoles, explique-t-il, nos comptes sont certifiés chaque année par un expert-comptable". Il n'y a de travail dissimulé nulle part, insiste-t-il.

Les investigations débutent, dit la justice.