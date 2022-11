Une association francilienne de lutte contre le harcèlement scolaire alerte sur le manque de moyens

Ce jeudi 10 novembre est la septième journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Un million d'élèves sur 12 millions en est victime en France. L'association francilienne " Marion La Main Tendue " est spécialisée dans la prévention au harcèlement scolaire, elle forme des enseignants, des gendarmes. Elle prend en charge aussi des victimes, leurs familles et celles des harceleurs, notamment en Ile-de-France mais aussi dans le reste du pays. Alors que la demande d'accompagnement augmente, cette association alerte sur le manque de moyens pour lutter contre le harcèlement à l'école.

Le fils de Coralie a été harcelé dès l'âge de sept ans, il a été victime de moqueries, d'insultes et de coups. Aujourd'hui, il a 12 ans et il est suivi gratuitement par une thérapeute de l'association depuis le début de l'année, tout comme sa maman. "Quand on est maman, c'est hyper douloureux quand on ne peut rien faire. Personne ne vous aide, personne ne vous entend, à part "Marion La Main Tendue" donc j'attends à chaque fois le rendez-vous avec impatience. C'est ma bulle d'oxygène", décrit Coralie.

6.000 appels depuis début 2022

Au total, 87 familles ont été prises en charge depuis le mois de janvier et la demande ne fait qu'augmenter. "Entre 2021 et 2022, on a remarqué 150% d'augmentation au niveau des appels et des mails", estime Audrey Roger qui s'occupe de l'accueil des victimes.

Pourtant, la fondatrice de l'association, Nora Fraisse doit faire avec moins de moyens. L'aide financière de l'Etat est passée de 70.000 euros en 2021 à 50.000 euros en 2022. "Si les dotations ne sont pas plus élevées, nous ne pourrons pas continuer à accueillir des personnes dans nos refuges. Vous ne pouvez pas faire plus avec moins. Je ne peux pas embaucher, je ne peux pas former", explique-t-elle.

Si vous dites que c'est une priorité nationale alors il faut mettre les moyens

Selon elle, il faudrait déclencher un grand plan national d'au moins quatre millions d'euros soit 30 centimes par élève. A défaut de ce grand plan, l'association espère au moins un soutien politique du gouvernement pour aider à ouvrir d'autres refuges en France. "Marion La Main Tendue" en compte deux pour l'instant, l'un à Paris dans le 13ème arrondissement et l'autre à Orsay, en Essonne.

Pour contacter l'association "Marion La Main Tendue", vous pouvez appeler le 01.69.30.40.14 . En cas de harcèlement, il existe aussi un numéro vert : le 3020.