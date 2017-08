Une association porte plainte contre la mairie d'Arles après la profanation d'un mémorial Tzigane

L'association "des Filles et Fils d'Interné(e)s du camps de Saliers" vient de porter plainte contre la mairie d'Arles. Elle considère que la municipalité n'a pas suffisamment réagi après la profanation d'un mémorial Tzigane, le 18 août dernier.

Le 18 août dernier, c'est la consternation à Arles, après la découverte d'une croix gammée, peinte sur la stèle du mémorial du camp de Saliers, un camp de détention de Gitans et Tziganes, longtemps oublié en Camargue.

Mais pour l'association "des Filles et Fils d'Interné(e)s du camps de Saliers", la mairie n'a pas fait ce qu'il fallait face à cette profanation. C'est pour cela qu'elle a décidé de porter plainte contre le maire, Hervé Schiavetti (PC), pour non-dénonciation.

Le maire se défend

"On a bien alerté la gendarmerie", confie pourtant le maire à l'AFP. Hervé Schiavetti, qui affirme aussi que la ville a porté plainte contre X pour la profanation et rappelle avoir "initié" la construction de ce mémorial en 2006.

Le but de ce mémorial est de rendre hommage aux 700 Gitans et Tziganes détenus dans le camps de Saliers entre 1942 et 1944.