Une association recherche des bénévoles pour enquêter sur les personnes disparues

L'ARPD a ouvert, il y a quelques mois, une délégation en région Centre-Val de Loire et cherche à s'étoffer. Comme son nom l'indique, cette association essaie, à la demande des familles, de retrouver les personnes qui ont disparu. L'ARPD intervient le plus souvent pour rassurer les familles sur le sort d'une personne qui aurait décidé de couper les ponts avec ses proches. Si elle va bien et ne court aucun risque, le travail de l'association s'arrêtera là. ... mais il peut parfois s'avérer que cette disparition ne soit pas volontaire.

L'ARPD recherche des bénévoles mais aussi des dossiers à traiter en Berry © Radio France - Michel Benoit

Le travail de ces bénévoles, c'est de retrouver la personne disparue, mais pas forcément d'indiquer à sa famille où elle se trouve. Et parfois des disparitions supposées volontaires, ne le sont pas réellement. Ces bénévoles sont là pour enquêter : " S'il s'avère lors de nos recherches que cette disparition volontaire devient inquiétante par rapport à des éléments probants que nous aurons découverts, et bien dans ce cas-là, nous allons accompagner la famille " détaille Stéphane Cornée, délégué régional de l'ARPD. " Elle pourra entreprendre des démarches auprès de la justice et faire ouvrir une enquête. Cela peut être quelqu'un qui aurait rejoint une secte et qui y serait en danger par exemple. "

Si la disparition s'avère inquiétante, l'ARPD aidera les familles à saisir la justice © Radio France - Michel Benoit

Ces bénévoles sont souvent d'anciens policiers, gendarmes ou détectives mais ne disposent d'aucune prérogative pour enquêter. Ils doivent donc être prudents et travaillent toujours en binôme. L'association manque de certains profils : " D'anciens avocats, d'anciens magistrats ou psychologues peuvent nous être très utiles " poursuit Stéphane Cornée. " C'est des profils intéressants car on peut arriver sur des situations dramatiques, hélas. On a besoin aussi de "sachant " en droit pénal pour pouvoir poursuivre notre assistance dans les démarches auprès du parquet." L'association assure une formation et recherche des bénévoles qui ont du temps devant eux et reprendre le plus souvent tout à zéro. L'ARPD est joignable au 07 71 07 47 69, vous pouvez également lui soumettre des dossiers.