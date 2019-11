Une attaque à la voiture bélier à la cathédrale d'Oloron cette nuit

Oloron-Sainte-Marie, France

Le trésor de la cathédrale d'Oloron a été volé cette nuit. Trois personnes ont défoncé les portes avec une voiture bélier et scié les grilles qui protégeaient le trésor. Ils ont emporté une partie de l'orfèvrerie : ostensoir et calice. La gendarmerie scientifique a déjà pu effectuer des relevés. "La valeur de ce trésor est inestimable" nous disait Hervé Lucbéreilh, le maire de la ville. Il était l'invité de France Bleu Béarn ce lundi matin.

Un casse en force

Ce sont des riverains qui ont prévenu la mairie à deux heures du matin. Ils ont vu une voiture bélier foncer sur une des portes latérales de la cathédrale. Trois individus sont entrés à l'intérieur. Ils ont scié les grilles qui protègent le trésor et ils se sont emparés de la totalité de l'orfèvrerie qui étaient en exposition. Ils se sont concentrés sur les objets de petites tailles : calices, ciboires, patènes et autres objets liturgiques. Ils n'ont pas emporté les reliques de Saint Grat, ni la crèche ancienne. Les voleurs sont repartis dans la précipitation puisqu'ils ont cassé un vase et une statue qui ont été retrouvés sur le parvis de la cathédrale.

Le préjudice est considérable pour la ville. Pas tellement financier. C'est plutot une valeur sentimentale. Le trésor fait partie intégrante de la cathédrale et de la vie du quartier samaritain — Hervé Lucbéreilh, le maire