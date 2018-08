Un jeune homme, blessé au couteau ce vendredi matin au Cap d'Agde (Hérault), est dans un état grave à l'hôpital mais ses jours ne sont plus en danger. Il serait impliqué dans une bagarre sur fond d'alcool à la sortie d'une boîte de nuit.

Agde, France

Une bagarre a dégénéré ce vendredi matin au Cap d'Agde sur l'ïle des loisirs. Une rixe sur fond d'alcool qui a éclaté vers 6h30 à la sortie d'une boîte de nuit. Le ton est monté entre deux groupes qui en sont venus aux mains. Un homme a sorti un couteau et a blessé deux membres de la bande adverse. L'un d'eux, âgé de 26 ans, a pris un coup à l'abdomen. Il a été transporté en état d'urgence absolue au CHU Lapeyronie à Montpellier. Ses jours ne sont plus en danger. Un autre, plus légèrement blessé au crâne, a été soigné à l'hôpital de Béziers.

2,4 grammes d'alcool par litre de sang

L'auteur des coups de couteau a été arrêté au moment des faits, complètement ivre : il avait 2,4 grammes d'alcool dans le sang. La police n'a toujours pas pu l'entendre. Ce jeune homme de 21 ans, originaire de Clermont-Ferrand, est en garde à vue, en dégrisement, au commissariat d'Agde ce jeudi en fin de matinée. Les autres personnes impliquées dans la bagarre avaient semble-t-il également beaucoup bu.