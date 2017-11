Une attaque terroriste simulée au Sanctuaire de Lourdes

Pour la première fois le site des sanctuaires de Lourdes a été complètement fermés pour simuler un exercice attentat. Les autorités ont recréé une attaque terroriste de grande ampleur avec une prise d'otage lors d'une messe.

Une double attaque terroriste frappe simultanément l'aéroport de Tarbes et les Sanctuaires de Lourdes. Les terroristes mitraillent à la kalachnikov le hall de l'aéroport quand au même moment un autre commando s'introduit aux Sanctuaires de Lourdes et prend en otage des pèlerins lors d"une messe. Voilà le scénario imaginé par la préfecture des Hautes-Pyrénées et les forces de l'ordre. Objectif de ce scénario : vérifier la réactivité des différents acteurs en cas d’attentat.

Près de 400 policiers, gendarmes et pompiers étaient mobilisés pour répondre à ces attaques. Le RAID a fait le déplacement de Toulouse. 200 personnes, des étudiants de l'Institut des soins infirmiers de Tarbes, ont joué les victimes. Un exercice très réaliste. L'aéroport comme les Sanctuaires de Lourdes sont des sites sensibles mais la Préfète des Hautes-Pyrénées, Béatrice Lagarde, a tenu à rassurer en précisant qu'aucune menace précise ne vise ces deux sites.