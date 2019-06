Une audience en octobre pour le cirque Buffalo Circus, accusé de maltraiter un lion

Laval, France

Ils sont sept membres de l'association de défense animale One Voice à s'être réunis devant la préfecture de Mayenne, pour une action symbolique. Certains brandissent une bâche où est imprimée une photo d'Elyo, le lion qu'ils défendent, enfermé derrière des barreaux. D'autres tiennent des panneaux, "On veut des cirques sans animaux", "Libérez Elyo", peut-on lire en lettres oranges. Une sono fait entendre les rugissements du lion en cage. Le tribunal vient de classer la plainte sans suite, c'est la deuxième fois. Les militants vont donc payer un montant de 3000€ pour qu'elle soit quand même examinée. L'audience est prévue le 18 octobre.

La présidente de l'association, Murielle Arnal, s'est déplacée pour l'occasion. Elle raconte comment One Voice a pris connaissance du cas du lion : "Nous suivons énormément de cirques. Nous avons découvert Elyo lors de nos enquêtes, parce que son frère avait été envoyé on ne sait où après avoir attaqué son dresseur." C'est alors qu'ils ont découvert les conditions de vie du félin. "Il vit dans le noir, il se cogne la tête contre les barreaux, il reste toute la journée à ne rien faire. Nous demandons à la justice de nous confier Elyo afin que nous puissions le transférer en Afrique. Dans la nature, les lions vivent toujours en groupe et ils ont un territoire plus grand que la ville de Laval. C'est une vie très cruelle pour lui dans cette remorque" dénonce-t-elle.

Ecoutez les rugissements du lion Elyo et le témoignage de la présidente de l'association One Voice Copier

Emma Deunf