Loiret : une automobiliste contrôlée avec deux grammes d'alcool dans le sang, deux heures après un accident

Les gendarmes du peloton d'autoroute d'Orléans n'en reviennent pas : la semaine dernière, ils ont arrêté une automobiliste de 70 ans, ivre, sur l'autoroute A71. Elle était impliquée dans un accident 2heures plus tôt. Et lorsque ils ont contrôlé son alcoolémie, elle était encore à plus de 2 grammes.