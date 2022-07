Une automobiliste décède après avoir percuté un poids lourd à l'est d'Avignon

Une femme de 55 ans est décédée après que sa voiture est entrée en collision avec un poids lourd entre Morières et Vedène (Vaucluse) en début d'après-midi ce mercredi.

Les gendarmes et les secours sont intervenus sur place.

Un accident mortel est survenu sur la D28 à l'est d'Avignon entre Morières et Vedène ce mercredi en début d'après-midi. Une automobiliste de 55 ans, sortant d'une carrosserie, s'est déportée pour une raison inconnue sur la voie de gauche et a percuté un poids lourd arrivant en face, indique la gendarmerie.

La victime est décédée sur place

Appelés peu après midi, les secours ont dû désincarcérer la victime avant de lui prodiguer des soins. Un hélicoptère du SAMU a été dépêché sur place, mais l'automobiliste est décédée sur place avant d'avoir pu être héliportée.

Une autopsie va être réalisée pour tenter de comprendre les circonstances de l'accident, et savoir notamment si la victime a a pu avoir un malaise.