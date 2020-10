Une automobiliste décède dans un accident de la route à Blaslay dans la Vienne

Une automobiliste d'une soixantaine d'années est morte ce jeudi matin, peu après 8 heures et demi sur la route entre Neuville-de-Poitou et Mirebeau, à hauteur de Blaslay. Sa voiture et une autre arrivant en face se sont violemment percutées. Cette femme originaire de Blaslay n'a pas survécu à ses blessures. Le conducteur du deuxième véhicule, âgé de 25 ans, souffre d'une fracture. Sa passagère est plus légèrement blessée.