Une automobiliste décédée après une chute dans l'eau glacée du canal d'Ardres

Alors que les routes sont glissantes à cause de la neige et du verglas, une voiture est tombée dans le canal d'Ardres ce lundi matin. Les pompiers sont intervenus à 11h30, et ont repêché le corps d'une femme de 42 ans, décédée. On ne sait pas combien de temps elle a passé dans l'eau glacée.

27 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, notamment des plongeurs et des spécialistes des milieux aquatiques. Les gendarmes sont chargés de l'enquête. On ignore encore s'il s'agit d'une sortie de route involontaire causée par les conditions météo.