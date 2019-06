Une automobiliste entre la vie et la mort après avoir été percutée par un TER à Aiffres

Vers 15h20 ce mardi, une automobiliste de 70 ans a été percutée par un TER à Aiffres près de Niort (Deux-Sèvres), elle est entre la vie et la mort. Elle se trouvait sur un passage à niveau qui ne possède pas de barrières. Les 33 passagers du train sont indemnes.

La conductrice de 70 ans est toujours entre la vie et la mort. Vers 15h20 ce mardi, elle a été percutée à bord de sa voiture par un TER reliant Royan à Niort sur le passage à niveau d'Aiffres. Les 33 passagers du train sont eux indemnes et ont pu être évacués. Il est pour l'instant impossible de dire si elle a forcé le passage à niveau.

Il n'y a pas de barrières à ce passage à niveau", Jacques Billy, maire d'Aiffres.

"Il y a deux ans, un automobiliste est mort percuté par un TER au même endroit", rappelle le maire d'Aiffres, Jacques Billy. Le passage à niveau qui se trouve rue de la Bellivaudrie ne possède pas de barrières mais des feux clignotants et un stop. "C'est une petite route communale, très peu utilisée, il y passe quatre ou cinq voitures par jour". Mais pour le maire pas question de remettre en cause la sécurité du lieu : "c'est plus un problème d'imprudence, il y a un panneau stop, la voie a été débroussaillées récemment, la visibilité était au maximum".