Une automobiliste percutée par un sanglier pendant une partie de chasse dans le Jura

Montrond, Jura, France

Est-ce que le sanglier tentait de fuir le secteur de la partie de chasse en cours, ce samedi en fin de matinée, non loin de la RN 5 à Montrond (Jura) entre Champagnole et Poligny ? En tous cas, l'animal sauvage a fini sa course contre une voiture qui circulait sur la Nationale !

Véhicule hors d'usage face à la violence du choc

Une violente collision que n'a pas pu éviter la conductrice, qui n'a pas été blessée dans le choc, précisent les pompiers intervenus sur place. En revanche, son véhicule a sérieusement été endommagé par le poids et la robustesse du sanglier (un mâle pèse en moyenne 100 kg)... Hors d'état de rouler, la voiture a été évacuée par un camion de dépannage.