Une automobiliste tombée dans l'un des bassins du port de Honfleur ce lundi 2 Janvier 2023

Une quinzaine de sapeurs pompiers du Calvados et de Seine-Maritime mobilisés ce lundi 2 janvier à Honfleur pour récupérer une automobiliste tombée dans un des bassins du port.

C'est un témoin de la scène qui a prévenu les secours vers 10h30 avant de plonger lui-même dans l'eau pour tenter de venir au secours de l'automobiliste. Mais ce sont les sapeurs pompiers du Calvados et de la Seine-Maritime arrivés sur place rapidement, aidés des sauveteurs aquatique qui ont pu extraire de sa voiture la femme de 68 ans et la ramener à quai . Elle se trouvait en état d'hypothermie et en arrêt cardiaque

Ranimée par les pompiers elle a été transportée en urgence absolue vers le centre Hospitalier Monod du Havre.

Les pompiers sur place ont ensuite sorti de l'eau la voiture de la victime. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.