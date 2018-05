Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre ce qui a provoqué la mort d'une jeune garçon de 17 ans dans la nuit de samedi à dimanche au domicile familial à Billom dans le Puy-de-Dôme. Quelques heures plus tôt, il avait participé à un match de rugby avec le club local.

"C'est un drame absolu, un gamin de 17 ans qui perd la vie". Le président du Rugby Club Billomois est encore sous le choc, "il y a de bons moments dans le sport, mais c'est le pire que j'ai eu à vivre en tant que dirigeant". Pourtant, rien ne laissait présager un tel drame. Ce samedi, les juniors disputent un huitième de finale du challenge sud-est et reçoivent Blanzat-Chateaugay. A une vingtaine de minutes de la fin du match, l'arrière billomois est contraint de quitter le terrain. "Il a pris un choc sur un plaquage, qui n'était pas un plaquage dangereux, on a fait le protocole commotion, ce garçon avait toute sa tête, il a répondu à toutes les questions, mais il n'est pas revenu sur le terrain" raconte Yannick, l'entraineur de l'équipe submergé par l'émotion.

Après la rencontre, le jeune joueur a pris sa douche, et passé le début de soirée avec ses coéquipiers qui n'ont rien remarqué d'anormal dans son comportement. Le lendemain matin, ses parents le découvrent inanimé dans son lit. A leur arrivée, les secours ne pourront que constater le décès. Une mort qui suscite une vive émotion au sein du club, de la ville, et au lycée Murat à Issoire où le garçon était scolarisé en section sport étude. Où une cellule d'aide psychologique a été mise en place par l'éducation nationale.

On a fait le protocole commotion, il a répondu à toutes les questions et n'est pas revenu sur le terrain..." Yannick, entraineur de l'équipe

Ce drame pose également beaucoup de questions. La pratique du rugby est-elle à l'origine du décès. "Un jour, il y aura un mort sur un terrain" alertait il y a quelques mois le neurochirurgien clermontois Jean Chazal. A ce stade de l'enquête, et en attendant les premiers éléments de l'autoposie, rien ne permet toutefois de dire ce qui a causé la mort de ce jeune billomois. Le vice-président de la FFR, et médecin de formation, Serge Simon, a assuré la famille, les proches, et le club, du soutien de la fédération.