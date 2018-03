Entraunes, France

Une avalanche s'est déclenchée ce vendredi midi sur les hauteurs des Alpes-Maritimes à Entraunes. Plusieurs personnes faisant du ski de randonnées avec un guide ont été ensevelies. Quatre d'entre elles sont mortes, selon Charles-Anges Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes cité par France 3 Côte d'Azur.

Selon le pdt des @AlpesMaritimes l' #Avalanche près d'Entraunes a fait : "4 morts, une personne blessée, le guide est sain et sauf" + d'infos https://t.co/nPzp4zVoCRpic.twitter.com/MgYJWpm7eW — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) March 2, 2018

Les secours en montagne sont dépêchés sur place. Les gendarmes et les CRS de haute-montagne sont mobilisés avec les sapeurs-pompiers. La sous-préfète Nice-Montagne Gwenaëlle Chapuis est également sur la zone.

Depuis Nice où il est en déplacement, le Premier ministre a réagi. "Les opérations sont en cours", a précisé Édouard Philippe, "et je voudrais apporter mon soutien à l'ensemble de ceux qui se démènent pour retrouver et porter assistance aux victimes de cette avalanche".

Avalanche dans les Alpes-Maritimes: "Un certain nombre de victimes et de disparus sont en train d’être recherchés", déclare Philippe pic.twitter.com/0WgfIEB5GH — BFMTV (@BFMTV) March 2, 2018

Cette avalanche est la plus meurtrière de l'hiver en France, après celle dans les Hautes-Pyrénées le 15 février qui avait tué trois skieurs. Depuis le début de la saison en novembre, 16 personnes sont mortes dans des avalanches et 11 ont été blessées. Aucune avalanche meurtrière n'avait en revanche eu lieu dans les Alpes-Maritimes. Le département, et spécifiquement l'arrière-pays niçois, a connu de fortes chutes de neige depuis le début de la semaine.