Une avalanche a tué un skieur dans un secteur hors piste des Deux-Alpes, en Isère

Les sauveteurs ont retrouvé un corps et recherchent une deuxième victime.

Les Deux Alpes, Mont-de-Lans, France

L'avalanche s'est déclenchée sous la Brêche du Grand Creux, un secteur de ski de montagne que l'on atteint en montant au-delà des remontées mécaniques de la station des des Deux-Alpes. Il s'agit probablement d'une plaque formée par le vent du Nord dans cette face sud-ouest.

L'alerte a été donnée à 11h48. Huit sauveteurs de la CRS Alpes sont allés épauler une dizaine de pisteurs secouristes pour rechercher les deux skieurs qui ont été emportés.

Un premier corps retrouvé, une deuxième victime recherchée

Un premier corps a été retrouvé à 12h48, celui d'un homme de 55 ans. Les recherches se poursuivent pour retrouver une deuxième victime avec quatre chiens et maîtres-chiens et un hélicoptère pour explorer et sonder l'avalanche.

Apparemment, la plaque est partie au passage des skieurs vers 2800 mètres et les a emportés sur 300 mètres.