Une avalanche se déclenche au Cambre d'Aze, deux Espagnols en ressortent indemnes

Deux skieurs espagnols ont eu la peur de leur vie ce dimanche. Ils ont déclenché une avalanche au Cambre d'Aze, et en sont ressortis indemnes.

ⓘ Publicité

C'est à 13h15 que les secours ont été prévenus. Deux touristes espagnols ont déclenché une avalanche, et l'un d'entre eux s'est fait emporter et est resté sous la neige quelques instants avant d'en ressortir par ses propres moyens. Les deux hommes ont été héliportés, mais sont sains et saufs.

En revanche le PGHM d'Osséja est intervenu pour confirmer qu'il n'y avait pas des victimes ensevelies sous la neige. Accompagnés du SAMU, de la maître-chien de la station, de pisteurs et du Dragon 66, ils ont mené plusieurs recherches sans trouver d'autres victimes.