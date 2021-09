Une avocate et une victime landaise au procès des attentats de Paris

C'est ce mercredi que s'est ouvert le procès des attentats du 13 novembre 2015. Les attaques coordonnées du Stade de France, des terrasses parisiennes et du Bataclan. Ces attentats ont fait 130 morts et plus de 350 blessés, plus ceux qui s'en sont sortie indemne mais sont traumatisés à vie.

C'est le cas d'un Landais de 43 ans qui était au Bataclan. Il s'est constitué partie civile et c'est une avocate du barreau de Mont-de-Marsan, Audrey Lacroix, qui va le représenter dans ce procès historique qui doit durer 8 mois. Un marathon judiciaire avec 20 accusés, plus de 1800 parties civiles, 330 avocats et plus de 45 000 procès verbaux, rapports d'experts et comptes rendus d'enquête dans le dossier. Voici le témoignage de l'avocate.