Une bagarre éclate en face du lycée Victor Hugo de Carpentras

Une rixe a éclaté ce lundi devant le lycée Victor Hugo de Carpentras (Vaucluse) à l'heure de la sortie des cours à la mi-journée. Alors que des lycéens manifestaient contre l'organisation du bac en présentiel et non pas en contrôle continu, le ton est monté entre un automobiliste et un groupe de jeunes gens extérieurs à l'établissement. Des coups ont été échangés et le conducteur âgé d'une vingtaine d'années a été blessé à la tête. Les pompiers ont transporté la victime vers le pôle santé de Carpentras.

Les deux parties ont déposé des plaintes. D'après la police de la ville, il n'y a aucun lien direct avec la manifestation lycéenne.