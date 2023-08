Une bagarre éclate entre des détenus de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone et fait deux blessés

Une grosse bagarre entre détenus a éclaté dans l'après-midi ce jeudi 31 août 2023 à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault). En plein milieu de la promenade, un détenu s'en est pris à un autre, qui a répliqué avec des coups de couteau. Les autres prisonniers s'en sont mêlés, rouant de coup l'auteur des coups de couteau.

Les deux détenus ont été pris en charge par les pompiers et emmenés à l'hôpital, l'un pour des plaies importantes au dos et l'autre pour des contusions. Une enquête est ouverte face à ce débordement "grave", selon le syndicat UFAP-UNSa Justice, et des transferts devraient être demandés.