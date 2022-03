Une bagarre éclate entre une quinzaine d'adolescents à Thouaré-sur-Loire

Une grosse bagarre a provoqué l'émoi dans le bourg de Thouaré-sur-Loire ce mercredi après-midi. À 17 heures, une quinzaine de jeunes garçons de 13 à 15 ans ont commencé à se taper dessus devant le collège et jusqu'au Super U, un petit kilomètre plus loin. Des jeunes de Thouaré et de Nantes.

Remis à leurs parents

Ils ont été pris en charge par les gendarmes avant d'être remis à leurs parents. Il n'y a pas de blessé. On ne sait pas, pour l'instant, ce qui est à l'origine de cette bagarre.