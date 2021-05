Une bagarre entre amis dégénère à Montpellier : un homme blessé au couteau

Un homme a été blessé par un coup de couteau, ce dimanche 2 mai 2021, dans le quartier Prés d'Arènes de Montpellier. Son agresseur a ensuite pris la fuite. Alors que les policiers le recherchaient, il s'est présenté au commissariat trois heures plus tard et a été placé en garde à vue.

Les faits se sont déroulés peu avant midi. Selon des témoins, la victime patientait, au volant de son scooter, pour commander au restaurant Burger King. Une voiture est arrivée et a percuté le deux-roues. Les deux hommes, âgés de 42 et 35 ans, se sont bagarrés. La dispute a dégénéré. Le plus jeune a sorti un couteau et a porté un coup au quadragénaire. Blessé au bras, ce dernier a été transporté au CHU de Montpellier. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes sont amis. Ils seraient en conflit depuis quelques mois et se seraient retrouvés fortuitement devant le fast-food.