Une bagarre générale avec 150 clients de boîte de nuit éclate à Juan-Les-Pins : trois policiers blessés

Une bagarre générale avec 150 clients de boîte de nuit a éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Juan-Les-Pins. Il a fallu des renforts de police et des grenades lacrymogène pour calmer tout le monde. Trois policiers sont blessés.

Juan les Pins, Antibes, France

Incroyable expédition de sauvages à la Pinède de Juan-Les-Pins. Ce samedi aux alentours de 5 heures, c'est la sortie des boîtes de nuit, de nombreux clients sont ivres selon la police. Deux groupes d'une quinzaine de fêtards se forment, ils commencent à se donner les premiers coups. D'autres se joignent à la castagne, un des bagarreurs frappe un policier et lui fracture le tibia. Un CRS reçoit un coup de poing au visage, il a les dents cassées et un autre policier se retrouve avec un genou blessé. Des individus se ruent sur les policiers en hurlant "niquez-les !"

Des renforts de police de Cannes et Cagnes pour en venir à bout

Il faudra au final treize agents de police et CRS mais aussi des renforts de Cannes et Cagnes, des grenades lacrymogènes et une grenade de désencerclement (qui ne s'est finalement pas déclenchée) pour arrêter tout le monde. Trois clients sont interpellés dont l'auteur des coups sur le tibia des policiers.