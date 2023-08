Une bagarre générale s'achève à coups de carabine dans un bar de Barbezieux en Charente

Les rugbymen de l'Union Barbezieux-Jonzac ont été pris à parti très violemment par un groupe de jeunes qui voulaient en découdre. Les faits se sont déroulés dans un bar du centre de Barbezieux, où les sportifs ont l'habitude de se retrouver. Bagarre générale, tables cassées, coups de chaises, dans le bar et sur le parking à l'extérieur. Parmi les agresseurs, trois jeunes sont allés chez eux chercher des carabines. Plusieurs coups de feu ont été tirés en l'air. Les rugbymen n'ont pas été blessés, ils n'ont pas porté plainte. Les agresseurs ont été identifiés et interpellés, avec l'aide du PSIG de Cognac.. Lors des perquisitions, deux fusils, une carabine, des faux billets et des stupéfiants (pollen et résine de cannabis) ont été saisis. L'un des trois agresseurs a été laissé libre, les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugés le 19 décembre par le tribunal d'Angoulême

ⓘ Publicité