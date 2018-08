Une baigneuse portée disparue retrouvée vivante en pleine mer au large de Marseille

Par Hélène Fromenty, France Bleu Provence

Une femme de 33 ans a été retrouvée saine et sauve ce lundi à la mi-journée en pleine mer, à une dizaine de kilomètres de la plage du Prado à Marseille. Des recherches avaient été lancées pour la retrouver dans la matinée. On ignore comment et pourquoi elle était à l'eau.