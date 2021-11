Indre-et-Loire : la voiture d'un couple touchée par la balle d'un chasseur, bouleversé par sa maladresse

Samedi 30 octobre alors qu'ils roulaient sur une départementale entre Nouâtre et Sainte-Maure-de-Touraine, un couple de retraités a vu son véhicule touché par une balle de fusil. Un chasseur, qui participait à une battue, a reconnu les faits et assure "ne pas en avoir dormi de la nuit".

Samedi dernier 30 octobre vers 10 heures du matin, le véhicule d'un couple de retraités a été touché par une balle de fusil alors qu'ils circulaient sur une route départementale entre Nouâtre et Sainte-Maure-de-Touraine. Un chasseur, qui participait à une battue dans le bois qui longe la route, a reconnu être à l'origine du tir. Le véhicule n'a été que légèrement endommagé et personne n'a été blessé. Mais l'accident fait réfléchir, alors qu'un automobiliste est toujours entre la vie et la mort en Ille-et-Vilaine, après avoir été gravement blessé par balle le même jour dans des circonstances similaires.

Le couple, deux retraités de la SNCF, s'appellent Hélène et Michel Hymer. Ils habitent Noyer, un village qui dépend de Nouâtre, à une quarantaine de kilomètres au Sud de Tours. Ce samedi matin après avoir fait de petites courses, ils roulent sur la départementale qui va de leur domicile à Sainte-Maure-de-Touraine. A mi-parcours, la route longe un bois sur leur gauche.

La balle a touché l'arrière du véhicule

"Nous avons vu trois chasseurs avec des vêtements orange fluo, et quelques instants après on a entendu un choc contre la voiture", raconte Michel. "Ca a fait une détonation incroyable, ça nous a vraiment surpris ...", confie Hélène. Alertés car ils pensent avoir roulé sur quelque chose, ils s'arrêtent sur le bas-côté et sortent de leur véhicule. C'est là qu'ils constatent l'impact de la balle sur la carrosserie "entre la petite trappe du réservoir à essence et le feu arrière", précise Michel.

Michel et Hélène Hymer, retraités habitant Noyer, un village dépendant de de Nouâtre. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Ils se dirigent donc vers les chasseurs, et l'un d'eux confirme qu'il a tiré sur un chevreuil qu'il venait d'apercevoir de l'autre côté de la route. La balle aurait ripé sur un obstacle, atteignant la voiture. "On a rempli un constat ... Enfin j'ai rempli le constat parce que le chasseur tremblait comme une feuille. Il était très secoué", raconte Hélène. Les époux Hymer ont pu repartir avec leur voiture, qu'ils ont ensuite laissée dans un garage pour qu'elle soit examinée par un expert. Une reconstitution des faits, organisée par la Police des Eaux et forêts, aura lieu lundi 8 novembre à 10 heures.

Je n'en ai pas dormi de la nuit (le chasseur à l'origine du tir)

Le chasseur à l'origine du tir, un homme de 75 ans dont nous garderons volontairement l'anonymat, a accepté de répondre aux questions de France Bleu Touraine. Il est bouleversé. "Je n'en ai pas dormi de la nuit", confie-t-il. "J'ai été invité à une chasse le lendemain mais je n'ai pas voulu y aller. Je ne sais pas si je vais avoir envie d'y retourner ... Peut-être pour tirer à plomb, du petit gibier, mais à balles, je ne sais pas."

Et il l'affirme : en 60 ans de chasse, c'est son premier accident.