Une bande arrêtée en Dordogne pour avoir voulu séquestrer un Corrézien et lui voler ses lingots d'or

Les gendarmes ont arrêté les six hommes avant qu'ils ne puissent commettre leur délit (photo d'illustration).

Ils avaient acheté des colliers de serrage, du scotch, ils avaient des cagoules et des gants. Selon les informations de France Bleu Périgord, six hommes ont été interpellés mardi 17 janvier au petit matin à Terrasson-Lavilledieu, soupçonnés d'avoir voulu séquestrer un habitant de la Corrèze voisine pour lui soutirer de l'argent et des lingots. Les gendarmes les ont stoppés avant qu'ils n'arrivent à leurs fins. Le parquet, sollicité, ne fait aucun commentaire sur cette affaire.

ⓘ Publicité

La brigade de recherche de Sarlat était déjà sur la piste de trois habitants de Terrasson-Lavilledieu, dans le cadre d'une autre affaire. Ecoutes, filatures, géolocalisation, les trois hommes étaient suivis à la trace depuis des semaines quand vendredi dernier, ils se réunissent pour évoquer un projet qui va étonner les gendarmes.

Suivis à la trace par les gendarmes

Ils auraient planifié de séquestrer et dépouiller un habitant de Corrèze, qui s'était vanté d'avoir chez lui de l'argent et des lingots d'or dans un coffre-fort. Les Terrassonnais, dont l'un est originaire de Bron dans la banlieue lyonnaise, font venir trois amis d'enfances du Rhône. Ils arrivent samedi en voiture à Brive, où les Terrassonnais les attendent.

Les six hommes vont passer deux jours à Terrasson, étroitement surveillés par des gendarmes en civil, aidés par la section de recherches de Bordeaux. Les enquêteurs les suivent au café, au magasin de bricolage, où ils achètent du scotch et des serre-flex, ces colliers de serrage en plastique. Ils n'ont pas d'arme, mais des gants et des cagoules.

Il n'y avait pas de lingots, ni de coffre-fort

Pour les enquêteurs, les six hommes s'apprêtent à passer à l'action, il faut les stopper avant qu'ils n'aient pu commettre leur méfait. Mardi, aux aurores, les gendarmes vont les chercher, dans des appartements et un hôtel de Terrasson. Les enquêteurs se rendent aussi chez la cible présumée de la petite bande : l'homme n'a pas d'or chez lui, il n'a même pas de coffre-fort.

Les trois lyonnais ont assuré aux enquêteurs qu'ils n'avaient connaissance d'aucun projet de séquestration en arrivant en Dordogne. L'un deux était même venu en amenant son chien. Quand à l'un des Terrassonnais, il assure que les serre-flex et le scotch étaient destinés à réparer le pare-chocs de sa voiture.

Les six hommes ont été mis en examen ce jeudi 19 janvier pour "association de malfaiteurs". Une information judiciaire est ouverte , confiée à une juge d'instruction de Périgueux. Cinq des six hommes ont été placés en détention provisoire. Le dernier est sous contrôle judiciaire.