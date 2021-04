Une bande arrêtée pour des cambriolages violents contre des Anglais en Dordogne

Six personnes sont mises en examen après deux braquages de maisons et de voitures en Dordogne. A chaque fois, ce sont des ressortissants étrangers qui ont été victimes, l'une d'elle a été blessée par un tir de fusil de chasse.

Six hommes sont mis en examen. Photo d'illustration

Le premier braquage de maison remonte dimanche 7 mars dernier selon la Procureur de la République de Périgueux. Vers 4 heures du matin, les voleurs arrivent dans cette maison de Javerlhac-la-Chapelle-Saint-Robert en Dordogne, limite Charente, pour la cambrioler.

La victime blessée par un tir de fusil de chasse

Le propriétaire, un ressortissant britannique de 63 ans est là. Il tente de s'interposer mais les voleurs lui tirent dessus. Le propriétaire reçoit un tir de fusil de chasse à l'abdomen. La bande repart notamment avec sa voiture, "un véhicule haut de gamme, une sportive" précise la procureur de la République de Périgueux. Selon nos informations, il s'agit d'une Aston Martin. Toujours selon les informations de France Bleu, la voiture a été retrouvée quelques jours plus tard, accidentée, dans la banlieue d'Angoulême en Charente.

Un deuxième braquage à la Chapelle-Montmoreau

A la fin du mois de mars, dans la nuit du 30 au 31 mars, un deuxième braquage se produit à la Chapelle-Montmoreau, à une vingtaine de kilomètres de Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert. Là encore, les propriétaires de la maison sont des ressortissants britanniques. Leur voiture, là aussi, un véhicule haut de gamme est emporté par les voleurs.

L'enquête confiée au parquet de Périgueux avec l'appui de la section de recherches de Bordeaux et la brigade de recherches de Nontron permet d'identifier une bande déjà connue de la justice pour plusieurs délits. Il s'agit "de malfaiteurs chevronnés" selon le parquet.

Une centaine de gendarmes mobilisés

Les interpellations se déroulent le mardi 27 avril dernier en Dordogne et en Charente avec une centaine de gendarmes dont certains du GIGN venus de Tour. Huit personnes sont arrêtés, des hommes âgés de 18 à 42 ans. Six sont mis en examen pour "vol en bande organisée avec arme et recel, tentative de meurtre en bande organisée". Lors des perquisitions, des objets des cambriolages ainsi qu'un fusil de chasse sont retrouvés.

Sur ces six hommes arrêtés, trois sont placés en détention provisoire, les trois autres sont placés sous-contrôle judiciaire avant le procès.