Une bande d'ado interpellée à Valence pour toute une série de braquages et d'agressions

Une bande de très jeunes délinquants vient d’être interpellée à Valence.Trois garçons et trois filles de 15 à 18 ans qui ont commis toute une série d'agressions et de vols à main armée au mois de février dans l'agglomération valentinoise.

Valence, France

C'est une bande de très jeunes délinquants qui vient d’être interpellée à Valence. Six filles et garçons de 15 à 18 ans qui ont notamment commis le violent braquage du "Monde de Merlin", la salle de jeux pour enfants de Bourg-lés-valence le 6 février dernier. Une employée et la mère du directeur avaient été frappées, le tiroir-caisse arraché.

Car-jacking et vols à l'arraché

Mais ce n'est qu'une des attaques à main armée parmi la longue liste de tout ce qu'on leur reproche. Entre le 1er et le 23 février, ces six ados ont agressé deux automobilistes avec des armes pour voler les voitures plus une troisième tentative. Deux piétonnes se sont fait arracher leurs sac à main l'une a été frappée et est tombée sur le trottoir. Sans oublier l'incendie des deux véhicules volés pour tenter d'effacer leurs traces. Tous ces jeunes se connaissent, cinq d'entre eux sont de Valence et des environs, mais ils n'ont pas toujours agi ensemble.

Très violents et très organisés

Ce sont les trois garçons de 15 et 17 ans qui ont braqué la salle de jeux, aidés par une jeune fille majeure. Elle leur aurait procuré les armes et les renseignements. Les deux autres filles dont une mineure, ont avec certitude arraché les sacs et blessé les passantes, rue Faventines et place de la pierre. Pour les car-jacking et les incendies de voitures les garçons auraient plutôt agi seuls.

Une bande très jeune mais déjà très violente et organisée, le braquage de la salle de jeux par exemple s'est fait à l'heure de la fermeture. Les jeunes étaient cagoulés, gantés et ils n'ont pas hésité à frapper. La jeune salariée avait dû passer la nuit aux urgences. Et pour commettre ce braquage, les gamins avaient auparavant volé une voiture en agressant le conducteur. Ces jeunes ont également pris le soin d'incendier les véhicules qu'ils ont volé pour tenter de faire disparaître leurs traces.

Malgré ces précautions, la sûreté départementale a réussi à identifier toute la bande. Les gardes-à-vue doivent se terminer ce jeudi matin. Les six jeunes devraient ensuite être déférés au parquet et présentés à des magistrats.