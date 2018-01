Nancy, France

Le plus jeune n'est âgé que de 12 ans, le plus grand 17 ans. Certains habitent Lunéville, d'autres sont originaires de Nancy.

Leur expédition commence le samedi, à Longwy dans le Nord du département. Ils volent une voiture pour se rendre au Luxembourg mais les policiers du Grand-Duché les interpellent et les remettent à leurs parents dans la soirée.

Ils volent une voiture avec deux enfants à bord

Mais dès le lendemain, ils remettent ça. On le retrouve à Nancy cette fois, avenue de Strasbourg, en face de l'hôpital central. Un conducteur se gare devant le bureau de tabac pour aller acheter des cigarettes mais il laisse les clés sur le contact. Les jeunes délinquants qui planquaient devant l'établissement s'emparent alors du véhicule et prennent la fuite sauf que, sur le siège arrière, se trouvaient deux enfants, ceux du propriétaire de la voiture, âgés seulement de 2 et 5 ans.

Sans aucun scrupule, les voleurs s'arrêtent un peu plus loin et abandonnent les enfants sur le trottoir, Ils seront rapidement récupérés par la police.

Les fuyards, eux, seront interpellés un peu plus loin. Quatre d’entre eux sont toujours en garde à vue ce mardi matin et seront présentés à un juge d'instruction dans la journée. Le plus jeune, âgé de 12 ans a été remis à ses parents et sera convoqué ultérieurement.