Une bande de cambrioleurs d'entreprises interpellée en Béarn

Quatre hommes ont été interpellés par les gendarmes ce début de semaine. Une bande à qui on reproche plusieurs dizaines de cambriolages ces quatre derniers mois. Une bande mobile puisqu'elle a sévi dans les Pyrénées-Atlantiques essentiellement, mais aussi dans les Hautes-Pyrénées et les Landes. Ils ont entre 20 et 40 ans. Quatre hommes connus de la justice pour des faits similaires. Ils ont été présentés à la justice ce jeudi ; l'épilogue d'une longue enquête des gendarmes

Coup de filet et perquisitions

Les gendarmes de la brigade de Lescar les ont traqués pendant plusieurs mois. tout l'hiver. Une grosse enquête jusqu'à cette vague d'interpellation ce mardi matin à l'aube chez eux. Les cambrioleurs présumés ont été interpellés et les perquisitions effectuées dans la foulée ont été très fructueuses, Les enquêteurs ont retrouvé une grosse partie du volumineux butin. Ca facilite les aveux des auteurs durant les deux jours de garde à vue qui ont suivis.

Cartes essence, bouteilles de gaz et outillage

On leur attribue une trentaine de cambriolages en tout depuis novembre dernier très majoritairement dans des entreprises. Il n'y a que quelques particuliers. Ils ont volé de l'outillage, des véhicules, des bouteille de gaz et des cartes essence. Ils sont d'ailleurs aussi poursuivis pour escroquerie parce qu'ils ont fait usage de ces cartes essence. En tout il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de préjudice. Les quatre seront jugés le 3 avril prochain. Pour trois d'entre eux, le juge des libertés et de la détention va décider ce jeudi s'ils seront écroués en attendant le procès comme le demande le parquet de Pau.